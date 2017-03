Danemarca: Autoritățile au blocat intrarea a 3.000 de persoane pe la granița cu Germania după reluarea temporară a controalelor

13:27

Primăvara vine-n țară cu tradiționalul concert „Zdob și Zdub” de Mărțișor, care va avea loc pe 5 martie, ora 19.00 la un centru comercial din capitală. The post „Rock Mărţişor” în Chişinău. Află detalii despre cel mai tare concert al primăverii appeared first on Independent.