(VIDEO) Pompierii spanioli au salvat o fetiță care atârna de un balcon de la etajul cinci

11:17

Abu Khayr al-Masri, adjunctul liderului reţelei teroriste Al-Qaida şi ginerele lui Osama bin Laden, a fost ucis într-un atac cu drone al CIA în nord-vestul Siriei, în apropiere de oraşul Idlib, a anunţat un oficial din cadrul serviciilor de informaţii americane, potrivit Reuters online. The post Adjunctul liderului Al-Qaida şi ginere al lui Osama bin Laden a fost ucis într-un atac cu drone în Siria appeared first on Independent.