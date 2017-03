Dan Balan – la gala OSCAR 2017. A apărut alături de o BLONDĂ CELEBRĂ! FOTO//

07:57

Berbec – Horoscop 2 martie 2017 Incearca sa fii ceva mai coerent cand iti expui punctul de vedere, pentru ca ai in preajma ta oameni care nu inteleg nimic, Unii cred ca iei totul prea in gluma, ca nu privesti cu seriozitate problema. Altii au impresia ca nu esti precaut si te arunci asa, in […]