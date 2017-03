Rusia a cerut Franței extrădarea fostului bancher Pugaciov

10:47

În vara anului 2016, am facut o excursie de grup în județul Argeș, unul dintre popasuri fiind la Muzeul etnografic din Mioveni, amenajat în interiorul culei Racoviță de către fondatorul muzeului, prof.C.I. Năstase, care, pe 18 mai 2016, a implinit 101 ani! Ulterior, prin intermediul fiului său, prof. Constantin C. Năstase, am reușit să obțin un interviu cu această imensă statuie vie. Surprizător, deși a făcut ”suta”, interlocutorul meu este lucid și coerent în exprimare, având o memorie de invidiat.