„Rock Mărţişor” în Chişinău. Află detalii despre cel mai tare concert al primăverii

10:47

Preşedintele Igor Dodon, preşedintele Parlamentului, Andrian Candu şi premierul Pavel Filip, au depus astăyi flori la monumentul „Mama Îndurerată" de la Complexul Memorial „Eternitate". În acest mod, conducerea de vârf a ţării a comemorat eroii conflictului armat din 1992. În mesajul postat astăzi pe pagina sa de Facebook, Andrian Candu s-a adesat părinților care au pierdut acum 25 de ani copii la război. Potrivit Președintelui Parlamentului, "numai grație sacrificiului făcut atunci, în 1992, avem putere să continuăm lupta pentru reîntregirea țării".