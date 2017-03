Veste bună pentru importatorii de maşini din Republica Moldova

09:47

China ar putea fi cea mai mare economie din lume în anul 2050, urmată de India şi SUA, conform proiecţiilor realizate de compania PricewaterhouseCoopers, care preconizează că PIB-ul ţărilor UE ar fi sub 10% din cota globală, deşi statele avansate acum vor menţine nivelul ridicat al veniturilor. The post Cum va arăta lumea în 2050: China, India, SUA vor fi cele mai mari economii appeared first on Independent.