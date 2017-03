Accident la Argeș. Un tânăr a murit după ce a intrat cu mașina într-un parapet

09:07

Cei doi contabili ai PricewaterhouseCoopers responsabili de gafa umilitoare produsă la premiile Oscar de duminică nu vor mai lua niciodată parte la acest eveniment, a confirmat, miercuri, pentru DPA o purtătoare de cuvânt a Academiei americane de film, informează Agerpres.