Republica Moldova va achita cotizații în mărime de peste 56 de milioane de lei

09:57

Leul este inzestrat cu o forta aparte, care nu este una comuna, ci are origini celeste. Nativul se descurca in orice situatia si, printr-un joc al sortii, iese mereu invingator. Traieste intens si nu se teme de nimic, pentru ca stie ca o putere supranaturala vegheaza asupra sa. E rasfatat inclusiv in dragoste, astfel ca nu va suferi aproape niciodata, caci lui ii sunt trimise parca exact acele persoane care corespund in totalitate exigentelor sale. Capricorn Daca ii descoperi stralucirea de sorginte divina vei privi Capricornul cu alti ochi. Vei intelege de unde isi ia seva, puterea de a dobori orice obstacol si de a fi mereu in varf. Nativul acesta este un norocos prin definitie si nu se lasa invins de nimic. E ambitios tocmai pentru ca stie ca nu va fi lasat niciodata singur si ca isi va putea duce la bun sfarsit toate planurile. Beneficiind de protectia divinitatii, nici nu este de mirare ca succesul este o constanta a vietii Capricornului. Pesti Norocul este mereu de partea nativului Pesti. Si nu trebuie sa faca nimic pentru asta, fiindca au ingerii sai ocrotitori grija de asta. Este, practic, o rasplata pentru sensibilitatea si pentru empatia de care da dovada. A fost daruit cu capacitatea de a intelege lumea si de a fi sprijin pentru cei mai putin fericiti. La randul lui, se bucura de sprijinul celor din jur fara ca macar sa il ceara. Are o intuitie deosebita care il ajuta sa detecteze oportunitatile sau afacerile avantajoase, potrivit ele.ro.