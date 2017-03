Atenție! A plecat de acasă şi nu s-a mai întors. Un adolescent de 15 ani este căutat de poliție

10:42

Clubul de lectură Books, Coffee & More invită la o întâlnire cu autorul Vitali Cipileaga pentru a descoperi, sub magia aromei de cafea, romanul „În umbra pașilor tăi”. Pasionații de lectură vor avea posibilitatea să adreseze întrebări autorului și să-și expună impresiile despre carte. Articolul Clubul de lectură Books, Coffee & More invită la o întâlnire cu autorul Vitali Cipileaga apare prima dată în #diez.