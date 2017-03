Strănepoții lui Ion Creangă de la două grădinițe din Chișinău l-au omagiat pe scriitor chiar de ziua sa (Foto)

11:27

Într-o nouă postare video publicată pe canalul său de YouTube, Ilie a recunoscut că adoră schimbările, iar în 2017 ne va surprinde cu și mai multe schimbări de hairstyle, încercând noi vopsele de păr. A post shared by Ilie Bivol (@ilies_vlogs) on Feb 28, 2017 at 7:46am PST Pentru a-și schimba look-ul, Ilie a pășit […]