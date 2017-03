Carnetele de muncă ar putea deveni istorie

12:17

Contract record pentru cărțile soților Obama Barack și Michelle Obama au semnat un contract record de 60.000.000 de dolari pentru drepturile de autor de la noile lor cărți de memorii, informează libertatea.ro. Barack Obama a anunțat înainte să termine mandatul de președinte SUA că el și fosta prima doamnă vor scrie fiecare câte o carte de memorii despre viața lor la Casa Albă. Fostul lider de la Casa Albă este deja autorul a două cărți de mare succes: o carte de memorii, intitulată „Dreams from My Father", lansată în 2004, și „The Audacity of Hope", un comentariu personal asupra politicii Statelor Unite, apărută în 2006, dar are și o carte pentru copii, intitulată „Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters". Cele trei volume i-au adus lui Obama nu mai puțin de 15 milioane de dolari în ultimii 11 ani, așa că nu e de mirare că pentru noile lor cărți, pe care le scriu, Michelle și Barack au semnat un contract record. Editura Penguin Random House, care a publicat și cărțile anterioare ale fostului președinte, i-au ofertat cu suma de 60.000.000 de dolari pentru a le cumpăra drepturile de autor și potrivit New york Times, fostul cuplu prezidențial au semnat deja înțelegerea. Astfel, o parte din sumă îi va reveni lui Michelle pentru prima ei carte de memorii, ea având astfel cel mai bine plătit debut în literatură din istorie. De altfel, suma primită de soții Obama, este una record în rândul foștilor locatari de la Casa Albă. Bill Clinton a primit 15 milioane de dolari pentru cartea lui de memorii din 2004, intitulată „My life", în timp ce Hillary Clinton a încasat 14 milioane de dolari pentru cartea „Hard Choices", lansată în 2014. George W. Bush a încasat 10 milioane de dolari pentru cartea sa „Decision Points", iar Donald Trump a primit 500.000 de dolari pentru „The Art if the Deal", pe care a publicat-o în 1987.