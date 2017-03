Fără precedent. Cercetătorii sud-coreeni au găsit o metodă de a vorbi cu morții

10:17

Trebuie sa ne pregatim sa traim in regim de sanctiuni pe o perioada nedeterminata: Occidentul si-ar dori sa nu renunte niciodata la sanctiuni, dar Rusia are capacitatea de a se dezvolta chiar si in astfel de conditii, a avertizat seful guvernului de la Moscova, Dmitri Medvedev. „Pe langa legile si ordonantele adoptate de Obama, se […]