Angajații MAI vor putea beneficia de spații locative de serviciu

Ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, a declarat că rezervele de sânge, pe care le are Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, sunt suficiente pentru a face față situațiilor excepționale. Potrivit oficialului, țara noastră dispune de produse sangvine, în cantități suficiente, datorită donatorilor voluntari, numărul cărora creşte în fiecare an. „Le mulțumesc donatorilor pentru solidaritate, pentru implicarea în campania națională de donare a sângelui. Viața este imprevizibilă şi nu putem estima ce ni se poate întâmpla. Dar această solidaritate salvează vieți, aşa cum s-a întâmplat în cazul incendiului de la clubul „Colectiv” din Bucureşti sau a deflagrației din Piața Centrală din Capitală. Am reuşit să asigurăm toți pacienții cu produsele sangvine necesare, rapid şi în cantități suficiente.