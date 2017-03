Candu: Ne-am așezat la discuții cu cei de la Tiraspol pentru că nu vom admite repetarea de lupte sângeroase

07:07

De-a lungul anilor, activând ca jurnalist şi analist politic, am scris mii de ştiri despre problema transnistreană, zeci sau poate sute de analize politice şi am semnat o mulţime de studii la această temă. Dar astăzi, când se împlinesc 25 de ani de la declanşarea războiului de pe Nistru, am decis să scriu un alt […]