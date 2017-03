(FOTO) Cum au fost sancționați cei doi contabili responsabili de gafa de la Oscar

17:18

Opt martie nu este doar o zi de sărbătoare, dar şi motiv pentru marşuri. Astfel, mai multe asociaţii organizează un marş feminist contra violului cu titlul „NU înseamnă NU". Acesta va începe la ora 12:00, având ca punct de pornire magazinul „Unic".