Ministra Glavan, la raport în Parlament; Socialiștii speră să o demită

16:47

Pompierii ruși au intervenit în această dimineață la un azil de animale din regiunea Moscova. Au salvat 25 de pisici și 60 de câini. Din păcate, însă, în urma incendiului câteva animale au murit, scrie https://ria.ru/society/20170301/1489051731.html The post Incendiu la un azil pentru câini și pisici din Moscova. Peste 80 de animale au fost salvate appeared first on Independent.