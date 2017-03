Acum 25 ani, începea războiul de pe Nistru

16:37

Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova consideră că propunerile ce se conțin în proiectul de lege de modificare a Constituției, înaintat de șeful statului, contravin Legii supreme, atacă principiile republicii parlamentare și sunt contradictorii din punct de vedere juridic.