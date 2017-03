CURSUL VALUTAR. Leul chiar se pregătește de salt?

13:42

Sa faci tu totul Ai auzit, probabil, ca barbatii iubesc femeile puternice si ti-ai propus sa ii demonstrezi ca esti capabila sa iti asumi cele mai dificile sarcini. Insa asta nu inseamna ca trebuie sa il scapi pe el de indatoriri si sa iei pe umerii tai totul. Procedand in acest fel vei sfarsi alaturi de un partener indecis, neajutorat, care nu e capabil sa isi asume responsabilitati pentru viitorul vostru. Aminteste-ti intotdeauna ca esti o femeie, nu un cal de povara, care se poate ocupa de tot. Sa-i faci mereu cadouri scumpe Doar pentru ca il iubesti nu inseamna ca trebuie sa exagerezi cu cadourile. Cel mai bine este sa va faceti unul altuia cadouri egale ca valoare. In schimb, facandu-i cadouri scumpe iubitului, mai ales atunci cand el poate nu isi permite sa procedeze la fel cu tine, e posibil sa-l faci sa se simta prost, ciudat. Mai mult decat atat, in cazul in care ai de a face cu un barbat lipsit de scrupule, s-ar putea ca acesta sa se foloseasca de dragostea ta pentru a obtine ceea ce vrea. Sa fii mereu umarul pe care plange Sa fii alaturi de partenerul tau clipa de clipa, emotional si spiritual, nu inseamna neaparat ca aveti o relatie profunda. O femeie inteleapta isi sustine si inspira sotul ei la noi realizari. Iar acesta este unul dintre secretele unei relatii fericite. Sa spui: "Ce ti-am zis eu?" Chiar daca ai 100% dreptate, nu este nimic mai provocator decat expresia "Ce ti-am spus eu?" Prin asta ii vei arata partenerului tau ca esti mai desteapta ca el, iar acest lucru este lipsit de tact. Fiecare om are nevoie sa se simta semnificativ si important. Incercand sa il domini nu vei reusi niciodata sa construiesti o relatie armonioasa. Sa renunti la viata personala si la cariera Doar pentru ca ti-ai gasit dragostea vietii nu e cazul sa renunti la prieteni si la cariera. Din pacate, daca iti sacrifici placerile personale doar pentru a avea grija de familie, de casa, persoana iubita si-ar putea pierde la un moment dat interesul fata de tine. Cu cat este mai diversificata viata ta in afara familiei, cu atat sotul/iubitul tau te va aprecia mai mult. Cu toate acestea, aminteste-ti intotdeauna faptul ca extremele pot fi periculoase, potrivit ele.ro.