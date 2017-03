Kremlinul se arată „surprins” de revocarea lui Braghiș

16:27

Peste 18 mii de țigarete au fost depistate de către oamenii legii prin intermediul a trei tentative de scoatere ilegală din țară a țigaretelor nedeclarate. The post Peste 18 mii de ţigări, descoperite la vamă: Făptaşii voiau să le scoată ilegal din ţară appeared first on Independent.