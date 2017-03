OPINIE: Igor Dodon doreşte instituirea unei republici prezidențiale

09:27

După cum am promis la început de an, împreună cu Prima Doamnă am avut bucuria de a înmîna cheile locuinţei familiei Harcenco Olga şi Iuzic Mihail, care împreună cu cei 4 copii ai lor au trăit în casa care nu le aparţine și este într-o stare dezastruoasă, lipsindu-le strictul necesar pentru a supraviețui. Despre aceasta […]