Proiectul Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie 2017-2020, aprobat de Guvern

O serie de amendamente la legislaţia în domeniul fiscal, al asigurărilor sociale şi al asigurării medicale obligatorii în scopul creării condiţiilor necesare pentru implementarea Legii cu privire la parcurile IT, au fost aprobate în cadrul şedinţei de astăzi, 1 martie, de Cabinetul de miniştri. Astfel va fi posibilă aplicarea unui impozit unic de 7% din veniturile obţinute din vânzări pentru rezidenţii parcurilor IT. Măsura va contribui la sporirea atractivităţii sectorului IT pentru investitorii locali şi străini, dar şi la accelerarea ritmului de dezvoltare şi valorificare a potenţialului acestei industrii.