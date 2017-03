Oamenii legii nu pot prinde un hoţ care pradă băncile din Kiev şi lasă ciocolate la locul infracţiunii

09:37

Doi copii, în vârstă de 7 și 10 ani, au ajuns la spital cu arsuri de gradul II p după ce au dat foc benzinei. Cazul a avut loc luni seara în localitatea Peciștea raionul Rezina. Băieții, care au rămas nesupravegheați de unii singuri acasă, au pompat benzină dintr-o motocicletă aflată în gospodărie. După mai […] The post Doi copii au ajuns la spital cu arsuri de gradul II! Au pompat benzină dintr-o motocicletă şi i-au dat foc appeared first on Moldova.org.