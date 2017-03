România este campioana Europei Centrale și de Est la vânzarea creditelor neperformante

15:47

Compania de telecomunicații „Ukrtelecom" încetează de pe 1 martie 2017 furnizarea de servicii către partea necontrolată a regiunii Donețk, din estul Ucrainei, din cauza intervenției unor persoane neidentificate în rețea și a ocupării de către bărbați înarmați a birourilor companiei, se arată în comunicatul firmei.