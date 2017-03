Premierul a mers pe nepusă masă la o grădiniță din capitală: Ar trebui să le fie rușine

14:57

Neilson Rizzuto, un tânăr în vârstă de 25 de ani, a fost pus sub acuzare pentru neglijenţă la volan şi fugă de la locul accidentului. Rizzuto este șoferul care a intrat cu o camionetă în mulţimea ce asista la o paradă în oraşul New Orleans, rănind 28 de persoane, informează site-ul postului de televiziune CNN, citată de Mediafax. Pe numele bărbatului au fost formulate două capete de acuzare de neglijenţă la volan de gradul I soldată cu vătămarea mai multor persoane, un cap de acuzare de conducere imprudentă şi un altul pentru fugă de la locul accidentului. Martorii oculari au declarat că vehiculul a venit cu viteză şi s-a ciocnit de mai multe maşini înainte de a intra în mulţimea care asista la paradă. Jeff Elder, directorul serviciului de urgenţe al oraşului a declarat că 21 de persoane au fost spitalizate în urma incidentului. Şapte oameni au refuzat să fie internaţi. Printre răniţi se află un ofiţer de poliţie și copii în vârstă de 3-4 ani. Michael Harrison, şeful Departamentul de Poliţie din New Orleans, a declarat că nu există niciun indiciu că ar fi fost vorba de un act cu caracter terorist. Oficialul a mai adăugat că şoferul a fost arestat imediat după incident şi se afla într-o stare avansată de ebrietate. Avea o alcoolemie de trei ori peste limita legală. Incidentul s-a produs în una dintre cele mai aglomerate nopţi ale evenimentului Mardi Gras, cu mii de persoane asistând la parada care s-a desfăşurat pe străzile oraşului New Orleans. Tânărul este închis într-un centru de detenţie din New Orleans, iar cauţiunea în cazul său a fost stabilită la 125.000 de dolari. Comisarul Robert Blackburn a declarat că în cazul în care Rizzutoo este eliberat pe cauţiune, suspectul ar urma să fie plasat în arest la domiciliu.