România este campioana Europei Centrale și de Est la vânzarea creditelor neperformante

Autoritățile din Marea Britanie au aprobat o lege care sancționează aspru folosirea telefonului mobil în timpul condusului. O astfel de abatere poate duce la revocarea dreptului de a conduce, dacă se întâmplă în primii ani de la obținerea permisului, scrie Automarket.ro.