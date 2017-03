Comisia de la Veneția, gata să lucreze cu autoritățile de la Chișinău pentru schimbarea legislației electorale

06:47

Renumitul actor rus Nikolai Karacenţov a fost internat în spital, luni 27 februarie, ca urmare a unui accident rutier în care a fost implicată maşina în care se afla actorul. Accidentul a avut loc pe unul din traseele din suburbia oraşului Moscova, iar la volanul automobilului se pare că se afla soţia artistului. Actorul a […] The post Renumitul actor Nikolai Karancenţov, internat din nou în spital! Maşina în care se afla s-a rostogolit în aer appeared first on Moldova.org.