Peste 18 mii de ţigări, descoperite la vamă: Făptaşii voiau să le scoată ilegal din ţară

O fostă ambasadoare a Bulgariei în SUA, Elena Poptodorova, a fost reţinută luni pe aeroportul Okecie din Varşovia pentru furt de cosmetice în valoare de 381 de euro.