Ministerul Sănătății vrea baze clinice în spitalele raionale, iar rezidenții să fie repartizați acolo

12:42

Criza de cadre medicale se acutizează de la an la an. Anul 2016, cu toate reformele trâmbițate, nu a fost o excepție. Potrivit ultimelor date ale Ministerului Sănătății, anul trecut am pierdut aproape 600 de specialiști. În mare parte este vorba de asistenți medicali, însă și numărul doctorilor este destul de mare – peste 100.