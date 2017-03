Ajutoare unice pentru persoanele cu dizabilități și familiile celor decedați în războiul de la Nistru

11:42

Berbec Esti plina de energie si de pasiune. Vei avea parte de o multime de surprize in aceasta luna din punct de vedere amoros. Relatia de cuplu evolueaza frumos si sentimentele sunt din ce in ce mai puternice. Daca esti singura, iti gasesti chiar in aceasta luna dragostea mult asteptata. Taur Inceputul lunii nu va fi tocmai roz pentru tine, insa la sfarsitul lunii lucrurile se vor aseza. E vorba de o serie de aspecte pe care nu stii cum sa le gestionezi. Daca relatia de cuplu nu isi gaseste linistea, ar trebuie sa te opresti un pic din tot ceea ce faci si sa incerci sa vezi lucrurile prin ochii partenerului. Gemeni Te intelegi bine cu partenerul in ultima perioada, aveti parte de momente placute petrecute impreuna. Daca nu esti implicata intr-o relatie trebuie sa stii ca vei avea pe parcursul acestei luni mai multe ocazii de a-ti gasi iubirea. Esti o maestra a flirtului, asa ca se intelege cum de atragi barbatii ca un magnet. Rac Luna martie este relaxata. Reusesti sa comunici mai bine cu partenerul de cuplu si sa iti exprimi sentimentele asa cum vrei. In felul acesta, vei imbunatati relatia, ducand-o la un nivel superior. Daca esti singura, vei reusi sa iti deshizi orizonturile si sa stabilesti anumite prioritati. Leu Traversezi, probabil, una dintre cele mai fericite perioade ale vietii tale din punct de vedere amoros. Pasiunea este la cote maxime, comunicarea si intelegerea in cuplu sunt mai bine puse la punct ca oricand, iar clipele de neuitat sunt din ce in ce mai deosebite. Daca esti singura, cu siguranta vei intalni persoane deosebite in luna martie. Fecioara Visezi la o poveste de dragoste ca in filmele romantice. Lasa-te purtata de val, caci e posibil sa ajungi chiar sa o traiesti. Pot aparea bineinteles conflicte pentru ca realitatea nu se pupa adesea cu lumea viselor. Nativele singure au mari sanse sa isi intalneasca sufletul pereche odata cu luna martisorului. Balanta Energia de care dai ele dovada este una foarte pregnanta. Sexualitatea isi cere drepturile si vei avea parte de multe surprize in aceasta luna. Relatia actuala ar putea trece la un nivel superior sau s-ar putea imbunatatii considerabil. Daca esti singura, te vei indragosti pana peste cap. Scorpion Ai parte de o luna romantica. O multime de aventuri se ivesc la orizont, ceea ce nu poate fi decat pe placul tau. Renunti la inhibitii si nu ai limite. In cazul in care esti singura, iti legi viata profesionala de cea sentimentala si e posibil sa gaseasca un tip destul de interesant cu care vei petrece cateva momete intense. Sagetator Luna martie este plina de pasiune si de emotii puternice. Starile prin care treci sunt din ce in ce mai intense si reusesti sa creezi o legatura foarte puternica cu partenerul de cuplu. Daca esti singura, te vei relaxa mai mult in aceasta luna. Vei petrece mai mult alaturi de familie si de prieteni. Capricorn Luna martie nu debuteaza cu nimic deosbeit in sectorul amoros. Lucrurile nu sunt exact asa cum te asteptai, insa se imbunatatesc pe parcurs. Pentru ca esti implicata in diverse activitati, nu prea ai timp sa te dedici iubirii. Vei fi insa o prezenta seducatoare si vei atrage din ce in ce mai multe priviri si complimente. Varsator Debordezi de energie in aceasta luna, fapt care aduce foarte multe beneficii in sectorul dragostei. Poate si vorba si de o cerere in casatorie, o surpriza placuta din partea partenerului. Toate schimbarile lunii martie sunt de bun augur pentru relatia de cuplu. Daca esti singura, fii pregatita, caci lucrurile evolueaza rapid. Pesti Inceputul lunii martie nu are prea multe beneficii in sectorul dragostei. Nu se intampla nimic iesit din comun si nici nu se poate spune ca vei avea parte de surprize inedite din partea partenerului. Este o luna ca oricare alta si nu iese cu nimic in evidenta. Ai nevoie de o vacanta