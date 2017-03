Urmează 5 etape de redactare a unei teze de licență sau a unei lucrări de master

10:57

În această vară Board of European Student of Technology a pregătit noi cursuri pline de cunoștințe și aventuri. Dacă ești student la Universitatea Tehnică a Moldovei, poți vizita o țară europeană în cadrul cursurilor de vară oferite din către grupurile locale BEST din 32 de țări europene.