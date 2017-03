Cea mai neobişnuită plajă din lume, colorată într-un roşu aprins

20:57

Gala premiilor Oscar de anul acesta, care va rămâne în istorie pentru gafa monumentală de a fi anunțat greșit trofeul pentru cel mai bun film, a făcut o nouă greșeală introducând în montajul care îi rememora pe cei care au murit anul trecut imaginea unei producătoare australiene care trăiește, relatează EFE.