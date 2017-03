Un şofer beat a încercat să mituiască un poliţist. Acum riscă pedeapsă cu închisoarea

10:47

Polițiștii Inspectoratului Național de Patrulare au depistat în această noapte, în jurul orei 03:30 o șoferiță în timp ce conducea mașina aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Chiar dacă îl avea ca pasager pe verișorul ei treaz și cu permis de conducere, aceasta nu a cedat volanul mașinii și a condus în stare de ebrietate, punând