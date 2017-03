Ce ar trebui să știi înainte de începerea ședinței de tranzacționare la Bursa de Valori București

10:17

PricewaterhouseCoopers (PwC), una din cele mai mari companii de prestare a serviciilor profesionale din lume, a relatat previziunile sale privind cele mai puternice economii din lume în anul 2030. Raportul intitulat „The long view: how will the global economic order change by 2050?” clasează 32 de țări, în funcție de produsul intern brut, estimat prin …