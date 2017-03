Saakașvili a înființat în Ucraina un nou partid politic

15:57

Jucătorul Borussiei Dortmund, Mario Gotze, va rata, probabil, restul sezonului, din cauza unor tulburări de metabolism, a anunţat clubul german, într-un comunicat. Se pare, însă, că situaţia e mai gravă, iar fotbalistul care a adus titlul mondial Germaniei în 2014 ar suferi de hipotiroidie, aceeaşi afecţiune care i-a grăbit finalul carierei brazilianului Ronaldo.