Ungaria avertizează: Brexitul ar putea accelera crearea unei Europe cu două viteze

15:47

Tenismanul elvețian Roger Federer, care va împlini în această vară 36 de ani, a afirmat că nu s-a gândit niciun moment la retragere după Openul Australiei, unde a cucerit al 18-lea titlu de Mare Șlem din cariera sa, afirmând că mai are încă "atât de mult în rezervor", potrivit cotidianului american New York Times.