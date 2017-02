Dovedit științific. Înjurăturile alină durerea

14:12

Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal a ajuns la cel mai controversat nominalizat al acestei ediții a Premiilor Academiei Americane de Film. Casey Affleck, fratele mai mic al lui Ben Affleck, are la activ douaă acuzații de viol, datând din 2010. La vremea respectivă, două din actrițele cu care Casey a lucrat la filmul experimental ”I’m Still Here” l-au acuzat pe câștigătorul premiului Oscar de hărțuire sexuală. Una dintre actrițe a declarat că Casey s-a strecurat în patul ei în timp ce aceasta dormea. Cealaltă l-a acuzat pe actor că ar fi obligat-o să rămână în aceeași cameră de hotel cu el și că ar fi tras-o de mână în încercarea de a o intimida. Affleck a fost dat în judecată, iar despăgubirile cerute au fost de 2 milioane, respectiv de 2,25 de milioane de dolari. Ambele acuzații au fost retrase în urma unor înțelegeri rămase secrete. De altfel, Casey a respins categoric ambele acuzații. Membrii Academiei au fost aspru criticați mai întâi pentru nominalizarea lui Casey Affleck, iar apoi pentru premierea actorului. Argumentul criticilor a fost că un asemenea premiu – dar chiar și numai o nominalizare – îi va oferi lui Affleck și mai multă putere, bani și influență la Hollywood, ceea ce nu face decât să perpetueze atitudinea discriminatorie din industria filmului de peste Ocean. Casey Affleck i-a mulțumit pe scenă contracandidatului la Oscar „Denzel Washington a fost unul dintre cei care m-au învățat meserie”, a spus Casey în debutul discursului său. Copleșit de emoție, actorul a spus că se simte mândru că face parte din lumea de la Hollywood și i-a mulțumit lui Matt Damon pentru că i-a dat șansa să evolueze în acest film. La această categorie au fost nominalizați Casey Affleck (Manchester by The Sea), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic), Denzel Washington (Fences).