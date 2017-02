ONU: Rusia și China au impus veto împotriva unor sancțiuni la adresa Siriei

15:17

Plantele de interior te pot ajuta sa păstrezi în casă un aer proaspăt și curat. Deși e de necrezut, aerul din interiorul locuințelor noastre este mult mai poluat decât cel din exterior. Conform portalului sfatulparintilor.ro, printre plantele care purifică în mod deosebit aerul din locuință, se numără: The post (FOTO) Top 8 plante care purifică aerul din casă appeared first on Independent.