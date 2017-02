Victor Pușcaș: „Preşedintele nu poate bloca activitatea Parlamentului sau a Guvernului”

13:47

Președintele Igor Dodon a respins candidaturile a trei ambasadori înaintați de premierul Pavel Filip. Este vorba despre Vladimir Ciobanu propus ca ambasador la Minsk, Valeria Șeican propusă pentru Austria și Igor Klipii pentru Marea Britanie. Anunțul a fost făcut pe Facebook de purtătorul de cuvânt al preşedintelui. Alla Ceapai a vrut sa vadă care este rolul guvernului, al președintelui şi al parlamentului în nominalizarea ambasadorilor, aşa cum prevede legislația Moldovei. Președinția nu a explicat deocamdată ce motive au stat la baza respingerii celor trei ambasadori dintr-o listă de nouă candidaturi înaintată de Guvern. Nu s-a precizat nici dacă ceilalți şase ambasadori propuşi vor fi acceptaţi. Despre cei trei trei candidaţi respinşi, Președinția a atenţionat că nu va semna decret chiar dacă aceştia ar obţine agrement din partea statelor gazdă. Doar unul dintre cei trei candidaţi are experienţă diplomatică. Este vorba de Igor Klipii, fost Ambasador al Moldovei în Lituania, în prezent secretar general al Parlamentului. Şi el, dar şi Vladimir Ciobanu, propus ca ambasador la Minsk, ar fi membri ai PD. Despre cea de-a treia candidatură, Valeria Şeican, se presupune că ar fi avansată tot de democraţi. Şeican a fost consiliera ministrei democrate a culturii Monica Babuc, anterior a fost directoarea Teatrului Naţional de Operă şi Balet. În 2012 când Şeican conducea instituţia teatrală procuratura anticorupţie a constatat că bugetul teatrului a fost prejudiciat cu 1,5 milioane de lei şi a fost iniţiat un dosar penal care nu are finalitate nici azi. Guvernul nu a răspuns deocamdată apelului preşedintelui Igor Dodon de a purta consultări suplimentare pentru depășirea acestui blocaj. Fără răspuns a rămas şi solicitarea Europei libere adresată Guvernului, în care am cerut între altele detalii despre ce intenționează executivul după ce acestea au fost respinse de şeful statului. Legislaţia spune, însă, că şefii misiunilor diplomatice sunt numiţi şi rechemaţi din funcţie de către Preşedintele ţării, la propunerea Guvernului. Un rol central îi revine ministrului de externe care în urma consultărilor cu comisia parlamentară de profil propune numirea sau rechemarea unor ambasadori. Ultimul cuvânt îl are totuşi şeful statului. Legislaţia nu prevede în mod expres de câte ori preşedintele poate bloca numirea unui ambasador. Nu sunt prevăzute nici soluţii pentru depăşirea unui eventual blocaj instituţional. Andrei Popov, fost viceministru de externe şi fost ambasador al Moldovei la Viena, observă că dificultăţile în numirea unor ambasadori în poziţii diplomatice cheie se trag mult înainte de preluarea preşedenţiei de către Igor Dodon. „Nu aş da, în această situaţie, vina pe preşedintele Dodon. Poziţia de Ambasador al Republicii Moldova într-un stat cheie, partener strategic al Moldovei cum este Washington este vacantă, atenţie, din iunie 2015. De un an şi jumătate până la investirea preşedintelui Dodon această poziţie a fost vacantă. Nimic decât lipsa consensului în interiorul alianței nu a împiedicat guvernarea să numească ambasador la Washington. La fel e şi în ce priveşte poziţia de Ambasador la Viena, OSCE, Slovacia şi organizaţii internaţionale a devenit vacantă încă în primavara anului trecut, cu toate că Austria deţine preşedenţia OSCE care joacă un rol foarte important în eforturile de reglementare a conflictului transnistrean.” Gestul lui Igor Dodon de a respinge cele trei candidaturi este privit mai curând pozitiv în mediul diplomatic, spune Andrei Popov: „Gestul lui Dodon este văzut şi cred că în mare măsură justificat ca o încercare de a sparge acest sistem vicios şi păgubos de algoritmizare politică a poziţiilor de ambasadori. Din păcate, în ultima perioadă au fost mai multe încercări de a numi în aceste poziţii persoane cu foarte puţine tangenţe în serviciul diplomatic.” Ridică semne de întrebare nu doar felul cum au fost selectate unele candidaturi la funcția de ambasador, dar şi propunerea de a schimba Ambasadorul de la Paris, Lilian Moraru, la nici un an de la numirea sa în funcţie, mai spune Andrei Popov. Fostul diplomat nu exclude că unele propuneri cum ar fi cea a Valeriei Şiecan la ambasada din Austria ar fi fost făcute intenţionat pentru a fi respinse, cu scopul de a amâna decizia numirii unor ambasadori în misiuni diplomatice cheie şi propulsarea în aceste poziţii a unor anumite persoane. „Se vorbeşte de mai mult timp despre o posibilă schimbare a ministrului de externe. În culise se vorbeşte despre probabilitatea ca această poziţie să revină fostului ministru de externe Iurie Leancă. Şi atunci actualul ministru care are peste 20 de ani de experiență diplomatică ar urma să plece într-o misiune diplomatică cheie. În cazul Vienei cred că are drept la existenţă şi această interpretare. S-a propus doamna Şeicanu în mod conşţtient ca să fie respinsă şi ca să se prelungească nominalizarea Ambasadorului la Viena ca o eventuală pistă de rezervă pentru actualul ministru.”