VIDEO // La Preşedinţie au apărut drapele noi

Potrivit președintelui Parlamentului, în urma expertizelor juridice şi economice, cu participarea experţilor locali şi internaţionali, au fost descoperite mai multe deficienţe care au condus la retragerea proiectului de lege. „Aşa cum am şi promis atunci când a fost iniţiat proiectul şi votat în lectura I, toată această perioadă am lucrat cu expertiză juridică şi economică, atât cu experţi locali cât şi cu experţi internaţionali. Au fost constate mai multe deficienţe. Luând în considerare cele constate, am ajuns la idea de retragere a celor două proiecte legate de liberalizarea capitalului şi amnistia fiscală. Ieri, împreună cu colegii din majoritatea parlamentară, toţi cei care am semnat proiectele de legi, cei care am iniţiat proiectele, cinci deputaţi, am depus cererea de retragere. Astăzi deja proiectele sunt retrase din Parlament. Este prematur să discutăm dacă aceste proiecte vor reveni în Parlament într-o altă formulă.