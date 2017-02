Din 1 Martie. Mai mult decât MUZ FM

12:27

Natalie Imbruglia aduce in premiera in Romania hiturile care au facut-o celebra in cadrul unui show acustic, Sambata, pe 29 aprilie la Bucuresti ! Turneul international acustic al celebrei artiste porneste pe 22 aprilie in Rusia si va include si Romania alaturi de tari ca Marea Britanie, Italia, Croatia, Ucraina, Polonia, Germania sau Danemarca. Natalie Jane Imbruglia este o cantareata de origine australiana a carei voce […]