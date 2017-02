Monica Babuc, în discuții cu un grup de tineri despre aspectele importante ale culturii naționale

16:37

Candu a explicat că în urma expertizelor juridice şi economice, cu participarea experţilor locali şi internaţionali, au fost descoperite mai multe deficienţe care au condus la retragerea celor două proiecte de lege. „Ieri, împreună cu colegii din majoritatea parlamentară, toţi cei care am semnat proiectele de lege, cei care am iniţiat proiectele, cinci deputaţi, am depus cererea de retragere. Astăzi deja proiectele sunt retrase din Parlament”, a spus Andrian Candu, potrivit report.md. „Astfel proiect de lege trebuie lucrat tehnic cu expertiză internaţională, mai ales că Republica Moldova face parte dintr-o serie de aranjamente internaţionale legate de contracararea spălării banilor, a terorismului. Sunt aranjamente internaţionale pe care trebuie să le luăm în considerare”, a adăugat Candu.