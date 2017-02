(VIDEO) Un post de televiziune iranian a modificat ţinutele celebrităţilor de la OSCAR 2017 din cauza decolteurilor

14:37

Cinci înalţi oficiali din Coreea de Nord au fost executaţi cu artilerie antiaeriană pentru că au furnizat informaţii false ce l-au „înfuriat" pe liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, potrivit unui agent al serviciilor de informaţii sud-coreene, citat de The Independent.