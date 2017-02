ÎN provincia separatistă LUGANSK, de la 1 martie, RUBLA este MONEDA OFICIALĂ

11:57

Scorpion Probabil ca nimeni nu reuseste mai bine decat femeia Scorpion sa vada lucrurile atat de profund. Nativa are o abilitate aparte de a citi gandurile oamenilor, de a le intui intentiile, iar acest lucru vine din siguranta sa de sine. Ea insasi misterioasa prin natura sa, femeia Scorpion reuseste sa dezlege chiar si cele mai dificile taine. Puterile sale sunt magice si o fac sa straluceasca acolo unde nicio alta femeie nu ar reusi. Rac Pentru a putea sa ofere tot ce are ea mai bun, femeia Rac are nevoie de o intuitie puternica, motiv pentru care si-o cultiva cu nesat. Are pare-se un rol special aici pe Pamant. Misiunea sa incredintata de Cel de Sus este sa le arate oamenilor ce inseamna iubirea divina. Aceasta femeie speciala este altruista si dezinteresata, insa foarte atenta la cei din jur pe care ii poate citi dintr-o simpla privire. Are puterea de a localiza si imobiliza raul. Pesti Femeia Pesti e armonioasa din toate punctele de vedere. Are un suflet de aur si tocmai de aceea nu se poate inconjura decat de oameni la fel ca ea. Ii identifica rapid pe cei care au intentii ascunse, necurate si ii inlatura. Se face cu usurinta placuta, este delicata si calda si reuseste sa transmita binele si frumosul. E o femeie miloasa, foarte toleranta si iubitoare. Este speciala tocmai datorita caldurii si bunatatii pe care o degajeaza in jurul sau, potrivit ele.ro.