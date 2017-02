Moțiunea împotriva ministrului Sănătății, respinsă de comisia de profil

10:57

"Am apelat la presă, și am scăpat de hărțuirea autorităților", antreprenoare Tatiana Covalciuc a revenit în R. Moldova pentru a pune pe picioare propria afacere, dar din primele clipe a înfruntat corupția. Astăzi, ea își propune să creeze structuri de sprijin pentru reîntoarcerea moldovenilor migranți. "Autoritățile locale s-au uitat la noi, de parcă eram saci de bani, nu oameni, atunci când eu și soțul meu am încercat să înregistrăm afacerea noastră în orașul natal, Soroca. De la inspecții nesolicitate, la raidurile poliției, nu au existat limite ale corupției. Eu și soțul meu am muncit 16 ani în Spania, și am visat întotdeauna să ne întoarcem în R. Moldova, și să avem propria afacere. Am reușit să economisim destui bani pentru a începe construirea unui atelier de reparații auto, a spus antreprenoarea. Sătui de hărțuirea autorităților, am apelat la presă. Povestea mea a câștigat atenție națională și am primit chiar și un apel telefonic de la biroul prim-ministrului, împreună cu mesaje de susținere din partea diasporei moldovenești. Doar după aceasta autoritățile locale au eliminat cu promptitudine toate blocajele și am fost în stare să înregistrăm afacerea. "Nu vreau ca alții să se lupte așa cum am făcut-o noi pentru a putea munci decent, de aceea am decis să devin consilieră locală în Soroca, pentru a contribui la creșterea economică a orașului meu. Prioritatea mea numărul unu este să sprijin dezvoltarea unor organizații care i-ar ajuta pe migranții ce se reîntorc în țară să se reintegreze în viața economică și culturală. Cei mai mulți dintre migranți se simt neajutorați, atunci când se întorc acasă, din cauza lipsei organizațiilor de sprijin, a menționat Tatiana Covalciuc.