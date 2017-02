Ministerul Justiției va înmâna autorizații traducătorilor și interpreților

12:07

„Republica Moldova are șansa să devină un hub regional, iar prin proceduri simplificate de documentare și prin crearea unui mediu competitiv poate atrage investitori și start-up-uri în domeniul IT”, a menționat președintele Parlamentului. Proiectul prevede un șir de completări a Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova, fiind prevăzute condițiile de aflare pe teritoriul țării a persoanelor cu funcție de conducere, investitorilor și specialiștilor de înaltă calificare în domeniul IT. Astfel, persoanele cu funcție de conducere își vor putea desfășura activitatea pentru o perioadă de până la 6 luni cumulate pe parcursul oricărei perioade de 12 luni, investitorii – pentru o perioadă de până la 3 luni pe parcursul unui an, iar specialiștii de înaltă calificare – pentru o perioadă de 6 luni.