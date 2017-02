Execuţie cu TUNURI antiaeriene în Coreea de Nord după ce înalţi oficiali l-au „înfuriat” pe Kim Jong-Un

10:47

Organizația Națiunilor Unite a avertizat asupra numărului mare de copii care își riscă viața pentru a parcurge drumul plin de pericole spre Europa, în special Italia. UNCIEF menționează că aproape 26.000 de copii proveniți din cele mai sărace zone ale Africii traversează Mediterana anual, cei mai mulți dintre ei nesupravegheați. The post UNCIEF: Tragedia copiilor migranți căzuți pradă abuzurilor și sclaviei trebuie oprită appeared first on Independent.