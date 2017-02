Ședința Comisiei Electorale Centrale // LIVE

11:42

Cea de-a 89-a ediţie a galei Premiilor Oscar a debutat duminică seară la Dolby Theatre din Los Angeles, marcând o serie de premiere. Premiul Oscar pentru cel mai bun film a fost obţinut de „Moonlight”, regizat de Barry Jenkins. Filmul „La La Land”, nominalizat la 14 categorii, a primit Oscarul pentru regie, dar şi alte cinci premii. Ediția din acest an a fost marcată de un moment jenant care va rămâne în istorie. Inițial, „La La Land” a fost declarat câștigătorul categoriei pentru cel mai bun film, însă ulterior s-a dovedit că a fost o greșeală a prezentatorului, Warren Beatty care a încurcat plicurile. Beatty a fost nevoit să explice audienței că nu încearca să facă o glumă, ci că i-ar fi fost înmânat un plic greșit. Vezi momentul: PricewaterhouseCoopers, compania care se ocupă de procesul de votare al Academiei, și-a cerut scuze pentru gafă: „Ne cerem sincere scuze de la „Moonlight“, „La La Land“, Warren Beatty, Faye Dunaway şi spectatori pentru eroarea care a fost făcută în timpul ceremoniei de decernare a premiului pentru Cel mai Bun Film. Prezentatorilor li s-a dat un plic din categoria greşită şi în momentul în care eroarea a fost descoperită a fost imediat corectată. În prezent, investigăm cum s-a putut întâmpla asta şi regretăm profund ce s-a întâmplat. Apreciem graţia cu care nominalizaţii, Academia, ABC şi Jimmy Kimmel au abordat situaţia.“ Vedeți mai jos lista câștigătorilor Oscar 2017: Câștigătoarea categoriei pentru cea mai bună actriță, în rol principal, a fost revendicat de Emma Stone pentru rolul din ”La La Land”, al șaselea trofeu cu care a fost recompensat celebrul film. Oscarul pentru cel mai bun actor, în rol principal i-a revenit lui Casie Affleck pentru rolul din pelicula „Manchester by the Sea”. Cel mai bun regizor a fost desemnat Damien Chazelle pentru „La La Land” . Cel mai bun scenariu adaptat a ajuns la Barry Jenkins pentru filmul „Moonlight”. Cel mai bun scenariu original - ”Manchester by the Sea”, care joacă fratele lui, Cassie Affleck. Trofeul cea mai bună melodie originală „City of Stars” a fost câștigat de „La La Land”. Cea mai bună coloană sonoră - „La La Land” . Cinematografie (regie de imagine) a fost revendicat de ”La La Land” (Linus Sandgren). „Sing” a primit Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj. „The White Helmets” a fost desemnat cel mai bun scurtmetraj documentar. Filmul lui Mel Gibson, ”Hacksaw Ridge” a primit Oscarul pentru cel mai bun montaj. Cele mai bune efecte vizuale - „The Jungle Book” . ”La La Land” - cel mai bun design de producţie. „Zootopia” a fost desemnat cel mai bun film animat. ”Piper” a luat Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj animație. Cel mai bun film străin - ”The Salesman” (Iran). Viola Davis - cea mai bună actriță în rol secundar (rolul ”Fences”) Oscarul pentru mixaj de sunet a fost adjudecat de „Hacksaw Ridge” (Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie și Peter Grace). Cel mai bun montaj de sunet - „Arrival”. „ O.J.: Made in America” (Ezra Edelman și Caroline Waterlow) - cel mai bun documentar lungmetraj. Cel mai bun costum - ”Fantastic Beasts and Where to find them”- Colleen Atwood. Cel mai bun machiaj și coafură -„Suicide Squad”. Cel mai bun actor în rol secundar - Mahershala Ali pentru rolul din „Moonlight”. The post Gafă la înmânarea premiilor OSCAR 2017. Au încurcat plicurile // VIDEO appeared first on Moldova 24.