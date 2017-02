(doc, video) Dodon cere modificarea constituției. Propune cinci situații prin care să poată dizolva Parlamentul

10:12

The Wax Road lansează clipul piesei „Rambler In The Dark", o baladă rock extrasă de pe albumulde debut al trupei, care a fost lansat pe 1 decembrie 2016. Videoclipul este realizat de Volt Cinematography și a fost filmat în plină iarnă în preajma orașului Ungheni.