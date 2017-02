Experți Soros-Moldova: Corupția, cea mai mare problemă din Republica Moldova; UE ar trebui să facă mai multe presiuni

09:07

Se apropie ziua când guvernanții vor alege una din cele două opțiuni. Anunțarea rezultatelor după 3 ani (!), ”ajustate cu informațiile din registrele existente” (de la guvernanți citire) sau vor anula acest recensământ rușinos și fraudat, începând chiar din ziua petrecerii lui (în 2014). The post Recensământ ratat appeared first on Independent.