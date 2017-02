Oscar 2017: s-a găsit vinovatul pentru gafa de la ceremonie. Nu e Di Caprio

06:57

La ceremonia de premiere, care a avut loc luni, au participat ministrul Educației, Corina Fusu, James D. Petit, ambasadorul SUA în Republica Moldova, Adam Amberg, reprezentant al Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, precum și reprezentanți ai USAID, ai Centrului de Guvernare Electronică, ai unor companii din domeniul TIC. În cadrul ediției din anul acesta au participat 45 de echipe din 21 de localități ale țării. Pe parcursul celor două zile, echipele și-au demonstrat realizările în cadrul celor patru etape ale competiției: Designul Robotului, Robotul în Misiune, Proiectul și Valorile Fundamentale. Performanțele echipelor au fost jurizate de către un juriu compus dintr-un grup de profesioniști din mai multe domenii, se arată într-un comunicat al serviciului de presă al Ministerului Educației. Competiția s-a încheiat cu o Ceremonie de premiere în cadrul căreia au fost desemnați învingătorii FIRST LEGO League Moldova 2017 și toți participanții au primit diplome și medalii. Titlul de campion al aceste ediții i-a revenit echipei RoboRangers, care reprezintă clubul de robotica ARTICO. Copii au realizat o hrănitoare inteligentă care nu doar ar oferi mâncare pentru păsări, dar ar și colecta niște date despre ele (care specii vizitează mai des hrănitoarea, ce perioadă a zilei e mai solicitată etc.). Aceste informații vor fi transmise membrilor Societății Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii, cu care s-au întâlnit de câteva ori pentru consultații. Ministerul Educației a oferit campionilor un premiu financiar in valoare de 18 mii de lei, alături de Ambasada SUA, care le-a acordat acestora 60 de mii de lei. Echipa câștigătoare ne va reprezenta țara la etapa internațională, care va avea loc în Danemarca. Evenimentul a fost organizat de către Proiectul de Competitivitate din Moldova și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC cu susținerea USAID și a Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (Sida) în cadrul Programului național de studiere a roboticii „ROBOCLUB”, sub patronajul Ministerului Educației. FIRST LEGO LEAGUE se desfășoară în Republica Moldova deja de trei ani consecutiv, înregistrând un număr tot mai mare de participanți. Competițiile se desfășoară în prezent în 80 de țări ale lumii și adună anual peste 230 de mii de participanți.